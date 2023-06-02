Tuğçe'yi öldüren sevgilisine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eskişehir'de, yaşlı bakım teknikeri 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan üniversite öğrencisi eski erkek arkadaşı Onur Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Onur Kaya (22), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikiz kardeşi Tuğba Can ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
"KADIN OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ"
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Tuğçe Can'ın olaydan önce eski erkek arkadaşı sanıkla görüşmek istemediği, bu nedenle reddedilmeyi sindiremeyen sanığın cinayeti planladığını belirtti.
Sanığın olayın sıradan bir cinayet olayı gibi görünmemesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden savcı, sanığın Tuğçe Can'ı "kadın olduğu için öldürdüğünü" kaydetti.
Mahkeme heyeti, sanık Onur Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.
"BEN HER GÜN ÖLÜYORUM"
Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Kızı Tuğçe Can'ın 6 ay önce hayatını kaybettiğini hatırlatan Can, "Sanığın yıllarca cezaevinde ağırlaştırılmış bir şekilde yatmasını istiyorum. Başka Tuğçe'ler ölmesin istiyorum. Herkes benim yanımda, bu beni mutlu ediyor. Ama ben her gün ölüyorum. O en ağırlaştırılmış cezayı alacak benim için bir nebze de olsa rahatlayacak." diye konuştu.
"SAVCI BİZİ HAKLI GÖRDÜ"
Mahkemenin ardından konuşan Can ailesinin avukatı Çelik Erimez ise, davanın karar aşamasına geldiğini belirterek, savcılık mütalaasına dikkat çekti. Savcının bu olayın bir kadın cinayeti olduğunun altını çizdiğini ifade eden avukat Erimez, "6 Temmuz gününde Tuğçe Can'ı canavarca katleden sanık cezasını alacaktır. Gelen dijital materyaller ve eksik deliller gitgide toplanmaya başladı ve son aşamaya geldik. Esasla ilgili mütalaayı verdi. 6 Temmuz günü gerçeklere kavuşmanın son aşamasında olduğunu söylüyorum. Savcımız, ilmek ilmek işlediği mütalaada bizi haklı gördü. Suçlamaları da devam ediyor. Bunun bir kadın cinayeti olduğunu özellikle vurgulayarak işlenmiş bir cinayet olduğunu beyan etti. İlave bir şantaj suçu da var işin içinde. Bunu da açıkça beyan etti. Bu suçlardan cezalandırılmasını mahkemeden talep etti. Bizler de aynı görüşteyiz" diye konuştu.
TUĞÇE CAN CİNAYETİ
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'nda bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Onur Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Tuğçe Can'ın 3'ü öldürücü, 13 bıçak darbesi aldığı aktarılan iddianamede, sanık Kaya hakkında "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ile şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.