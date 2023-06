Tuğçe'yi öldüren sevgilisine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

"BEN HER GÜN ÖLÜYORUM"



Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Kızı Tuğçe Can'ın 6 ay önce hayatını kaybettiğini hatırlatan Can, "Sanığın yıllarca cezaevinde ağırlaştırılmış bir şekilde yatmasını istiyorum. Başka Tuğçe'ler ölmesin istiyorum. Herkes benim yanımda, bu beni mutlu ediyor. Ama ben her gün ölüyorum. O en ağırlaştırılmış cezayı alacak benim için bir nebze de olsa rahatlayacak." diye konuştu.



"SAVCI BİZİ HAKLI GÖRDÜ"



Mahkemenin ardından konuşan Can ailesinin avukatı Çelik Erimez ise, davanın karar aşamasına geldiğini belirterek, savcılık mütalaasına dikkat çekti. Savcının bu olayın bir kadın cinayeti olduğunun altını çizdiğini ifade eden avukat Erimez, "6 Temmuz gününde Tuğçe Can'ı canavarca katleden sanık cezasını alacaktır. Gelen dijital materyaller ve eksik deliller gitgide toplanmaya başladı ve son aşamaya geldik. Esasla ilgili mütalaayı verdi. 6 Temmuz günü gerçeklere kavuşmanın son aşamasında olduğunu söylüyorum. Savcımız, ilmek ilmek işlediği mütalaada bizi haklı gördü. Suçlamaları da devam ediyor. Bunun bir kadın cinayeti olduğunu özellikle vurgulayarak işlenmiş bir cinayet olduğunu beyan etti. İlave bir şantaj suçu da var işin içinde. Bunu da açıkça beyan etti. Bu suçlardan cezalandırılmasını mahkemeden talep etti. Bizler de aynı görüşteyiz" diye konuştu.



Tuğçe Can'ı 13 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren eski erkek arkadaşı Onur Kaya TUĞÇE CAN CİNAYETİ



Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'nda bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.



Fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Onur Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Tuğçe Can'ın 3'ü öldürücü, 13 bıçak darbesi aldığı aktarılan iddianamede, sanık Kaya hakkında "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ile şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.