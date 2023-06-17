TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, kazada hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit’in cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.