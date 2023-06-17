TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, kazada hayatını kaybetti

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, Eskişehir'de trafik kazasında yaşamını yitirdi.

TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, kazada hayatını kaybetti

'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü iş insanı Fatih Yiğit (36), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir - Kütahya karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi.

Genç İş insanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit'in kullandığı 06 FY 2646 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, taklalar atarak tarlaya uçtu.

TÜGİK Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yiğit, kazada hayatını kaybetti - 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatih Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit’in cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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