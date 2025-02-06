Tuğla fabrikasında korkunç ölüm

Batman’da bir tuğla fabrikasında çalışan Hamdi Selimoğlu (37), ayağını tuğla taşıma bandına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, dün öğle saatlerinde Girbereşik Mahalesi’nde bulunan bir tuğla fabrikasında meydana geldi.



İddiaya göre işçi Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırarak ağır yaralandı.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.