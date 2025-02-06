Tuğla fabrikasında korkunç ölüm

Batman’da bir tuğla fabrikasında çalışan işçinin ayağı tuğla taşıma bandına sıkıştı. Ağır yaralanan Hamdi Selimoğlu isimli işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tuğla fabrikasında korkunç ölüm

’da bir tuğla fabrikasında çalışan Hamdi Selimoğlu (37), ayağını tuğla taşıma bandına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Girbereşik Mahalesi’nde bulunan bir tuğla fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre Hamdi Selimoğlu, ayağını tuğla taşıma bandına kaptırarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Selimoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Selimoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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