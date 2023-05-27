Tuğlaların arasından kaçak göçmen çıktı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.



Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi İ.H.K. ve E.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.