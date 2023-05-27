Tuğlaların arasından kaçak göçmen çıktı

Muğla'da ihbar üzerine bir kamyonette arama yapan polis ekipleri, tuğlaların arasına gizlenmiş 13 kaçak göçmen yakaladı.

Tuğlaların arasından kaçak göçmen çıktı

'nın Menteşe ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İzmir'den Marmaris'e bir kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tuğlaların arasından kaçak göçmen çıktı - 1

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe ilçe merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin branda ile kapatılan kasasındaki tuğlaların arasına gizlenen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör şüphelisi İ.H.K. ve E.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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