Tuğrul Türkeş'ten Adalet Bakanı Tunç'a tepki

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret talebiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Türkeş, "Talebi değerlendiriyoruz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi.

Tuğrul Türkeş'ten Adalet Bakanı Tunç'a tepki

Türkeş,  davasında hüküm giyen 'yı ve diğer hükümlüleri ziyaret edeceğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise davanın içeriğine dair bir bilgi paylaşmış ve talebin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

Türkeş, Bakan Tunç'un açıklamalarına tepki gösterirken "Talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davasının yurt dışında da geniş yankı bulduğunu ve kendisinin Avrupa Konyesi Parlamentlerler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olduğunu hatırlatan Türkeş, bu nedenle ziyaretin gerekliliğine dikkat çekti.

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