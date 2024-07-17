Tuğrul Türkeş'ten Osman Kavala çıkışı

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret edeceğini söyledi. Türkeş'e MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tepki gösterdi.

Tuğrul Türkeş'ten Osman Kavala çıkışı

Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gazeteduvar'a verdiği röportajda ’yı ziyaret etmek istediğini belirteerek “Bakanımız Yılmaz Tunç’tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala’yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tepki gösterdi.

Yalçın, "Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir.Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır." dedi.

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