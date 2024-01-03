TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35), Bursa'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35) idaresindeki otomobil, Barış Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi’ne dönüş yapmak isterken, viraja sert girerek duvara çarptı.

Kaya, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa süreliğine yolu kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Kaya’yı çıkardı.

Kazada yaralanan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya’nın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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