TÜGVA verilerinin sızdırılması davasında dosya bilirkişide

TÜGVA verilerinin tahrif (aslını değiştirme) edilerek sızdırılmasına ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi.



İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ramazan Aydoğdu ve avukatıyla firari sanık Cihan Yücel'in avukatı katıldı. Müşteki-mağdur TÜGVA'yı ise avukatlar temsil etti.



Sanığın geçmiş yıllarda TÜGVA'da hangi görevlerde bulunduğuna dair vakıftan istenen bilgilerin dava dosyasına ulaştığını aktaran duruşma hakimi, vakıf yetkilisi Burak Kaya imzası taşıyan evrakın içeriğini salonda okudu.



Evrakta, sanık Aydoğdu'nun Eylül 2015 ile Ocak 2017 arasında üniversite koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında "bölge sorumlusu", Ocak 2017- Aralık 2018 arasında teşkilat koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında "1. ve 2. bölge sorumlusu" olarak aktif görevlerde bulunduğu kaydedildi.

''SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM''



Sanık Aydoğdu, vakıfta üst düzey görevler yaptığının TÜGVA'nın bu cevabıyla doğrulandığını ancak eksik bilgi verdiklerini ileri sürerek "Orada görev yaptım, sızma girişiminde bulunmadım. Bilirkişi raporlarından çıkacak sonuçları çok merak ediyorum. Sızma girişimim varsa bu da incelensin. Olay siyasi bir noktaya doğru gidiyor" diye konuştu.



Sanık Cihan Yücel'in avukatı, son bir ayda dava dosyasının gönderildiği 6 bilirkişinin mazeret sunarak dosyayı almadığını aktararak yeni bir görevlendirmeyle sağlıklı bir rapor aldırılması gerektiğini kaydetti.



TÜGVA'nın avukatları ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.



Mahkeme, dava dosyasının bilirkişi listesinden seçilecek bilirkişilere gönderilip, sanıklardan ele geçen evrakların incelenerek, rapor aldırılmasına karar verdi.



Daha önce alınan ara karar gereğince dava dosyasına atanan ancak mazeret sunarak dosyayı almayan bilirkişiler hakkında gereğinin yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.



3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 12 Kasım 2021'de bir ihbar gönderildiği aktarılıyor.



Şüpheliler hakkında, "Sosyal medyada yayınlanan asılsız haberleri 'metcihan' isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin İl Spor Müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Hard diski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş." şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Aydoğdu'nun 19 Kasım 2021'de gözaltına alındığı anlatılıyor.



İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede "tugvabelgeleri" adlarıyla 3 e-posta adresi ile şahsın Twitter'da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği ifade edilerek Aydoğdu'nun materyallerinde, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların bulunduğu, bir USB belleğin imajında, "metcihan" isimli Twitter kullanıcısının (Cihan Yücel) TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğunu belirttiği WhatsApp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin yer aldığı kaydediliyor.



TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı belirtilen Aydoğdu'nun bunları manipüle edip değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'e gönderdiği anlatılan iddianamede, sanıklar Yücel ve Aydoğdu'nun kişisel veri belgelerini fikir, eylem birliği içerisinde, maddi iştirak halinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştığı öne sürülüyor.



İddianamede, Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Yücel'in ise zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

