TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı

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Corona virüs pandemisinin başladığı Aralık 2019'dan bu yana ölüm istatistikleri, TÜİK tarafından ilk kez paylaşıldı. Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 olmuştu.

Buna göre, 2020 yılında 507 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında yüzde 16,5 artarak 507 bin 938 oldu.

Ölen kişilerin 2019 yılında yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluşturdu.



Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

