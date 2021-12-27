TÜİK Başkanı açıkladı: Kılıçdaroğlu ile neden görüşmedi?

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile neden görüşmediğini açıkladı.

Habertürk'e konuşan Dinçer, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim" dedi.

Dinçer, "Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" diye konuştu.

Kurumu aralık ayı içinde basına ve konunun uzmanlarına açmayı planladıklarını söyleyen Dinçer, enflasyonla ilgili verileri paylaşan ENAGrup yöneticisi Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet etmeyi planladıklarını söyledi.

Dinçer, "Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik" dedi.

"NİYETİM KURUMU DIŞA KAPATMAK DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebinin bu çalışmalarını ertelemelerine neden olduğunu kaydeden Dinçer, şöyle devam etti:

"Ben gerçekten hayatım boyunca hiç siyasetle uğraşmadım. Tüm hayatım akademi. Kurumu da siyasi tartışmaların parçası olmaması için korumaya çalıştım. Belki sonuçları farklı oldu. Ancak niyetim kurumu dışa kapatmak asla değildir."



BİNAYA ALINMADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı gün kurumu ziyaret etmek istemişti. Randevu talebi reddedilen Kılıçdaroğlu bu kez kurumun binasına gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

TÜİK verilerine göre kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 19,89'dan yüzde 21,31'e yükselmişti.