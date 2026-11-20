Türkiye 'de çocukların internet kullanım oranı 2026 yılında yüzde 92,7 oldu. İnternet kullanım oranı 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 96,9 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ), "2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Çocukların bilişim teknolojilerini ne ölçüde ve hangi amaçlarla kullandıklarını belirlemek için yapılan araştırmanın kapsamı bu yıl genişletildi. Önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu kapsayan araştırmaya, 2026 itibarıyla 16 ve 17 yaşındaki çocuklar da dahil edildi.

Bu yıl ayrıca 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanımı ve siber zorbalığa ilişkin göstergeler de araştırma kapsamına alındı.

Buna göre, cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için ise yüzde 89,8 olarak kayıtlara geçti.

İnternet kullanım amaçları arasında ders çalışma yüzde 80 ile ikinci sırada yer aldı.

Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4'ü düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullandığını beyan etti. Cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların kullanım amaçları incelendiğinde, 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.

Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti. Bu oran, 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2 iken 11-17 yaş grubunda yüzde 48 oldu.

ÇOCUKLAR İNTERNETİ EN ÇOK VİDEO İZLEMEK İÇİN KULLANIYOR

Çocuklarda internet kullanım oranı ise bu yıl yüzde 92,7 oldu. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde, 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 96,9 olarak hesaplandı.

Düzenli internet kullanan çocuklarda günde iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirenlerin oranı hafta içi yüzde 53, hafta sonu ise yüzde 63,4 olarak belirlendi.

Düzenli internet kullanan çocukların internet kullanım amaçları incelendiğinde, ilk sırada yüzde 86,2 ile video izleme yer aldı. Bunu, yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev/sunum hazırlama ve yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı takip etti. En az yürütülen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.