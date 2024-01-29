TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak enflasyon açıklaması

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 olmuştu. Tüm gözler şimdi yeni yılın ilk enflasyon açıklamasınd olacak. İşte, bu kapsamda son bilgiler...



OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.



2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.



Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.