TÜİK: Her 100 kişiden 69'u sağlık hizmetlerinden memnun

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarında yer alan verileri paylaştı.

Buna göre, geçen yıl sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e ulaştı.

Şehir hastanelerinden memnuniyet oranı 5,5 puan, kamu hastanelerinden memnuniyet oranının ise 7 puan artarak yüzde 71'e yükselmesi dikkat çekti.

Ankete katılan her 10 kişiden 7'si aile sağlığı hizmetlerinden de memnun olduğunu paylaştı.