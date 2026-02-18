TÜİK: Her 100 kişiden 69'u sağlık hizmetlerinden memnun
18.02.2026 14:38
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranlarını açıkladı.
Türkiye'de her 100 kişiden 69'unun verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarında yer alan verileri paylaştı.
Buna göre, geçen yıl sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e ulaştı.
Şehir hastanelerinden memnuniyet oranı 5,5 puan, kamu hastanelerinden memnuniyet oranının ise 7 puan artarak yüzde 71'e yükselmesi dikkat çekti.
Ankete katılan her 10 kişiden 7'si aile sağlığı hizmetlerinden de memnun olduğunu paylaştı.