TÜİK: Şubatta 109 bin 19 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında 109 bin 19 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 33,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 31,9 azaldı. Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3, kamyonette yüzde 41,1, kamyonda yüzde 39,7, minibüste yüzde 38,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 36, otobüste yüzde 17,6 ve motosiklette yüzde 9,5 azaldı.

KAYITLI TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 748 BİN 508



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 arttı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, motosiklette yüzde 153,8, minibüste yüzde 74,6, traktörde yüzde 61,1, kamyonette yüzde 40,4, otomobilde yüzde 36,4, otobüste yüzde 28,4, kamyonda yüzde 27 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,4 arttı. 2023 Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 26 milyon 748 bin 508 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Şubat ayında 704 bin 954 taşıtın devri yapıldı. Taşıtların yüzde 69,9'unu otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 5,6'sını motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI 265 BİN 665 ARTTI



2023 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89 artarak 269 bin 181 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 43,4 azalıp 3 bin 516 adet oldu. Böylece ocak-şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 265 bin 665 adet artış gerçekleşti. Bu dönemde trafiğe 128 bin 315 otomobil kaydedildi. Otomobillerin yüzde 66,4'ü benzinli, yüzde 21,5'i dizel, yüzde 7,6'sı hibrit, yüzde 2,3'ü LPG'li ve yüzde 2,2'si elektrikli. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 398 bin 349 otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,8'i LPG'li, yüzde 27'si benzinli, yüzde 1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.



EN ÇOK 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDEDİLDİ



2023 Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 128 bin 315 adet otomobilin yüzde 35,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,7'si 1401-1500, yüzde 23'ü 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Otomobillerin, yüzde 39,3'ü beyaz, yüzde 29,5'i gri, yüzde 10,1'i mavi, yüzde 7,6'sı siyah, yüzde 7,1'i kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 2'si turuncu, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü sarı renkli.