TÜİK: Türkiye'de genç nüfus her geçen yıl azalıyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak belirlendi.

Ülkede15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak kaydedildi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genç nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek nüfus, yüzde 48.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

DÜŞÜŞÜN SÜRECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR



Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14.3, 2030 yılında yüzde 14.0, 2040 yılında yüzde 13.4, 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşeceği öngörüldü.

AB ÜYESİ ÜLKELERDE BU ORAN DAHA YÜKSEK



Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15.4 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.



AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12.7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, yüzde 12.5 ile Danimarka ve yüzde 12.3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 8.8 ile Bulgaristan, yüzde 9.0 ile Çekya ve yüzde 9.1 ile Letonya olduğu görüldü.



TÜRKİYE'DE GENÇ NÜFUS ORANI EN YÜKSEK OLAN İL HAKKARİ



Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23.4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22.5 ile Şırnak ve yüzde 21.8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12.5 ile Muğla, yüzde 12.8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.



Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78.6 yıl, erkekler için 75.9 yıl ve kadınlar için 81.3 yıl oldu.



Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2020 yılında yüzde 96.1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 3.8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84.1'inin hiç evlenmemiş, yüzde 15.5'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.