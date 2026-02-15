TÜİK verileri açıkladı. At, eşek ve katır sayısında büyük düşüş

Tek tırnaklı hayvanların istatistiklerinin açıklandığı TÜİK verilerine göre, at, eşek ve katır sayılarında büyük düşüş yaşanıyor.



TÜİK'in 1991 yılından itibaren açıkladığı rakamlara göre o dönem 495 bin 543 at, 943 bin 751 eşek, 191 bin 850 katır, bin 914 deve ve 10 bin 315 adet domuz bulunduğu görülüyor.



1996'dan itibaren son 20 yıllık verilere bakıldığında ise hayvan sayılarında düşüşün hızı tabloya yansıyor. 1996'da 391 bin at, 689 bin eşek ve 154 bin katır kayıtlara geçmiş.



2006 yılına gelindiğinde 204 bin 352 at, 329 bin 475 eşek ve 75 bin 18 adet katır olduğu görülüyor.



2025 yılı sonu itibariyle bu sayılar 65 bin 339 at, 60 bin 332 eşek ve 12 bin 398 katıra düşüyor.



Bu da at sayısında yüzde 68,02'lik, eşek sayısında yüzde 81,68 ve katır sayısında yüzde 83,47'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.



BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI ARTTI



Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 17 milyon 544 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 164 bin 785 baş oldu.



KÜÇÜKBAŞ SAYISI DA ARTTI



TÜİK verilere gçre 2025 yılında küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında artarak 46 milyon 689 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artarak 11 milyon 186 bin baş oldu.



2006 yılında Türkiye'deki canlı hayvan sayısı 43 milyon 232 bin 86 iken 2025 yılı sonunda 75 milyon 583 bin 303 adede yükseldi.