TÜİK verileri açıklandı: Sadece 10 il nüfusunu yenileme yeterliliğine sahip!

TÜİK temel doğurganlık göstergelerine göre, 2023 yılında 958 bin 408 doğum gerçekleşirken toplam doğurganlık hızı, nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10'un altında kalarak, 1,51 olarak gerçekleşti.



En son 2016 yılında kendini yenileme düzeyinin üzerinde 2,11 olarak gerçekleşen doğurganlık hızı, 2017'de 2,08, 2018'de 2, 2019'da 1,89, 2020'de 1,77, 2021'de 1,71 ve 2022'de ise 1,63 olarak gerçekleşti.



İLLERE GÖRE DOĞURGANLIK HIZLARI



İllere göre toplam doğurganlık hızlarına bakıldığında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu.



Nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10 doğurganlık hızının üzerinde ise yalnızca 10 il yer aldı.



Bu iller; Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak'tan oluştu. Ancak bu illerde de doğurganlık hızı önceki yıllara göre düşüş gösterdi.

