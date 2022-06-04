TÜİK'te 20 bölge müdürü asaleten atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığında, vekalet görevini yürüten 20 bölge müdürünün asaleten ataması yapıldı.



Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, Adana Bölge Müdürlüğüne Orhan Deha Dede, Ankara Bölge Müdürlüğüne Hakan Yurttutan, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ergün Ertaş, Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Taner Tekeli, Bursa Bölge Müdürlüğüne Zeki Bostancı, Denizli Bölge Müdürlüğüne Özer Coşkun, Edirne Bölge Müdürlüğüne Hasan Akdemir, Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Tolga Demirel, İstanbul Bölge Müdürlüğüne Ali İhsan Yücedağ, İzmir Bölge Müdürlüğüne Yavuz Uyar, Kars Bölge Müdürlüğüne Dursun Coşgun, Kayseri Bölge Müdürlüğüne Mehmet Varan, Konya Bölge Müdürlüğüne Muammer Kubaloğlu, Malatya Bölge Müdürlüğüne Ali Tüfekçi, Manisa Bölge Müdürlüğüne Selçuk Direkçi, Nevşehir Bölge Müdürlüğüne İsa Kaymak, Samsun Bölge Müdürlüğüne Halil Emecen, Siirt Bölge Müdürlüğüne Musa Can Çil, Van Bölge Müdürlüğüne Cem Özaydın, Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Cengizhan Güder atandı.



TÜİK'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği vekaleten görevini yürüten Bölge Müdürlerimiz aynı görevlerine asaleten atanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

