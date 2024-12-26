TÜİK'ten Özgür Özel'e yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira açıklanması sonrası TÜRK-İŞ’i ziyaret etmişti.



Özel, açıklamalarında “Asgari ücreti ya kiraya verecek aç kalacak ya karnını doyuracak sokakta kalacak. Böyle bir açmaz ile karşı karşıyayız. Şimdi bu durumda bir kuruş bile zam yapılmayan asgari ücrete, dönemde enflasyon yüzde 50 gerçekleşti, TÜİK’in hesabına göre. Ayrıca ben TÜİK’in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum. Çünkü asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor, çocuğu kalem istediğinde efendim bakır çubuk vermiyor ona.” demişti.

ENFLASYON SEPETİ NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, enflasyon sepetinin hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak hazırlandığı belirtildi.



CHP liderinin iddiasında yer alan ürünler hatırlatılarak "Pinpon topu ve bakır çubuk tüketici fiyat endeksi madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.



TÜİK, söz konusu sepetin 406 maddeden oluştuğunu da açıkladı. O maddelerin içerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz gibi düzenli ödemeler ile benzin, eğitim, sağlık, giyim ve ev eşyası gibi tüketim harcamalarının yer aldığı paylaşıldı.