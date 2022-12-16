Tüketici Hakem Heyetine başvuru sınırı ne kadar oldu? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Tüketici Hakem Heyetine başvuruda parasal sınır kaldırılarak tek bir tutar belirlenmesine yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, Tüketici Hakem Heyetine başvuruda parasal sınır yüzde 122,93 oranında arttırıldı.



2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66 bin TL altından bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görev alacak.



Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili sayılıcak.



Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığı'nca o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti görevli olacak.



Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

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