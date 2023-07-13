Tüketiciyi aldatıcı reklama 44 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 7 ayında tüketiciyi aldatıcı reklamlarla ilgili 43 milyon 733 bin lira ceza uygulandığını duyurdu.

Tüketiciyi aldatıcı reklama 44 milyon lira ceza

Tüketiciyi aldatıcı reklamlara bu yıl 43,7 milyon lira ceza uygulandı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında 94 adet dosyanın görüşüldüğü belirtildi.

Buna göre; 80 dosyada mevzuata aykırılık bulundu. Söz konusu dosyalarla ilgili durdurma cezalarıyla birlikte 6 milyon 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Böylece yılın ilk 7 ayında tüketiciyi aldatıcı nitelikteki reklamlara kesilen ceza miktarı 43 milyon 733 bin liraya ulaştı.

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