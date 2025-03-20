Tülay Hatimoğulları kimdir? DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın hayatı

Tülay Hatimoğulları Oruç, 1977 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesinde dünyaya geldi. Ekonomist, siyasetçi ve DEM Parti eş genel başkanıdır. TBMM 27 ve 28. dönem Adana milletvekilidir ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesidir.



Lise yıllarından itibaren siyasetle ilgilendi, sosyalist görüşü benimsedi. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.



Arap kültürünün ve Arap dilinin canlanması için çeşitli çalışmalar yürüttü.



1995'te Arapça müzik ve tiyatro faaliyetleri de yapan Çağdaş Sanat Atölyesi'nin kurucularından birisi oldu;



2015'te Ortadoğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. Feminist hareketler içinde yer aldı.



AMARGİ Kadın Akademisinin kuruluşunda (2000) ve Kadın Emeği Kolektifinin (2007) örgütlenme çalışmalarında yer aldı.

