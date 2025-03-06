Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Mobbing genelgesi Resmi Gazete'de

İş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

GENELGEDE 7 MADDE VAR

Çalışanların psikolojik tacizden korunmasını amaçlayan genelge 7 madde olarak hazırlandı.

PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ VE ÇALIŞAN HAKLARI

Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı.



MOBBINGE MARUZ KALANLAR ALO 170'İ ARAYABİLİR

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.

"MÜCADELE ÖNCELİKLE İŞVEREN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞUNDA""

Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.



Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

"PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU" YENİDEN YAPILANDIRILDI



Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.



Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi.