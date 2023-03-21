"Tüm gün bize çalışacaksın" diyen şüphelilere meydan dayağı

İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu madde etkisinde olan bir grup şüpheli, bir taksi şoförünü tehdit etti.

Dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi'nde taksiye binen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi.

Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüpheliler, taksinin şoförüne, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin." dedi. Taksi şoförü ise gasbedileceğini düşünerek telsizle arkadaşlarına mesaj gönderdi.

Duraktaki arkadaşları ile telefonla irtibat kuran taksi şoförü, daha sonra şüphelileri duraktaki arkadaşları ile görüştürdü. Bu görüşmeler sürerken taksici şüphelileri de durağa kadar getirdi.

Taksi durağa gelir gelmez çevresini saran taksiciler, şüphelileri araçtan indirerek tekme tokat dövdü.

