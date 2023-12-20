Tüm Karadeniz sahiline dikkat: "6,6 büyüklükteki deprem sarsıntısına sigortalanmıştır"

"SİSMİK AKTİVİTE KELKİT'E GEÇTİ"



Doğu Karadeniz'de deprem tehlikesinin arttığını belirten Bektaş, "Uzun zamandan beri bu bölgede bu fay kırılmadığı için 6 ve 7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı var. Ancak bu fayın, hızını ve deprem tekrarlama özelliğini bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu; aktif bir fay uzun zamandan beri deprem üretmemiş. Bir sismik boşluğa karşılık geliyor. Daha önce sismik aktivite Aşkale tarafındaydı, bu Kelkit tarafına geçti. İki taraf kırılmaya başladı. Orta taraf da kırılabilir ama bu ne zaman, ne kadar büyüklüğünde bir deprem oluşturur, bunu bilemiyoruz. Artık Doğu Karadeniz bölümünde deprem tehlikesi dünden daha fazla artmış oldu. Şu da bir gerçek ki bir yerin deprem bölgesi olması için orada muhakkak suretle bir fayın geçmesi gerekmiyor. Trabzon bunun en güzel örneği. Doğusundan, batısından, kuzeyindeki bütün faylarda etkileniyor." diye konuştu.



"ÖNLEMLER ALINMALI"



Karadeniz sahilindeki tehlikeye dikkati çeken Prof. Dr. Bektaş, "Karadeniz sahili, Batı Karadeniz'den, Doğu Karadeniz'e kadar 6,6 büyüklükteki deprem sarsıntısına sigortalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Tüm Karadeniz sahilinde 6,6'lık bir depreme hazır olması gerektiğini kaydeden Bektaş, "Ama bu sağlam zemin içindir. Özellikle Karadeniz sahilindeki plajlı bölgeler kumsal alandaki yerler veya heyelanlı sahalarda tehlike daha da büyük. Ona göre gerekli önlemlerin alınması gerekir." ifadelerini kullandı.