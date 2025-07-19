Tüm Türkiye için uyarı: Yedi gün boyunca risk çok yüksek, bu dört maddeye dikkat!

Geçen hafta Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi şehirde orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye 'de yeni haftada bu tehlike yeniden yüksek seviyelere ulaşacak.

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Kurumun vatandaşlara dört başlıkta önemli uyarıları da var.

Anız yakılmaması uyarısını hatırlatan Orman Genel Müdürlüğü, sigara izmaritlerinin yere atılmaması, açık alanda ateş yakılmaması ve cam şişelerin doğaya bırakılmaması için uyarıda bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir." denildi.