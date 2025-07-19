Tüm Türkiye için uyarı: Yedi gün boyunca risk çok yüksek, bu dört maddeye dikkat!

Türkiye bugünden itibaren Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. Aşırı sıcaklar orman yangını tehdidini de beraberinde getiriyor. Orman Genel Müdürlüğü, yedi gün boyunca riskin yüksek olduğunu bildirdi.

Tüm Türkiye için uyarı: Yedi gün boyunca risk çok yüksek, bu dört maddeye dikkat!
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, Afrika'dan gelen dalgasının etkisi altına girecek.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren 6-12 derece yükselecek.

İstanbul'da 36, Ankara'da 37, İzmir'de 40 derece hava sıcaklığı görülecek.

Sıcak hava, tehdidini de beraberinde getirecek.

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

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BİR HAFTA BOYUNCA TEHLİKE YÜKSEK

Geçen hafta Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi şehirde orman yangınlarıyla mücadele eden 'de yeni haftada bu tehlike yeniden yüksek seviyelere ulaşacak.

Orman Genel Müdürlüğü, bir paylaşım yaparak, vatandaşları yüksek yangın tehlikesine karşı uyardı; duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Tüm Türkiye için uyarı: Yedi gün boyunca risk çok yüksek, bu dört maddeye dikkat! - 1 Şarköy'deki yangın geniş bir alanda etkili olmuştu

BU DÖRT MADDEYE DİKKAT

Kurumun vatandaşlara dört başlıkta önemli uyarıları da var.

Anız yakılmaması uyarısını hatırlatan Orman Genel Müdürlüğü, sigara izmaritlerinin yere atılmaması, açık alanda ateş yakılmaması ve cam şişelerin doğaya bırakılmaması için uyarıda bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir." denildi.

Video - Buca'daki orman yangınında dehşet anı: "Burası cehenneme döndü!"

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