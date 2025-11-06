Tüm yurtta alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine operasyon

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından tüm yurtta alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonların düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya operasyonlarda; 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı.

Ayrıca, operasyonlarda 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.

179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

“ÖLÜMCÜL BİR TUZAK”

Yerlikaya paylaşımında "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır." ifadelerini kullandı.