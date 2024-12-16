Tüm yurtta "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi

Sahte alkolden birçok kişi hayatını kaybederken yılbaşına da sayılı günler kala sahte alkol operasyonları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.



"Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadesini kullanan Yerlikaya, sahte alkole karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.