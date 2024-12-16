Tüm yurtta "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi
Geçen haftalarda yaklaşık 20 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından sahte içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde jandarma ekiplerince düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini duyurdu. 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Sahte alkolden birçok kişi hayatını kaybederken yılbaşına da sayılı günler kala sahte alkol operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.
"Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadesini kullanan Yerlikaya, sahte alkole karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
40 BİN LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerince son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.
Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmayı tebrik etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Ali Yerlikaya
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya