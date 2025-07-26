Tüm zamanların rekoru: 50.5 derece

Afrika sıcakları tüm Türkiye'yi kavurmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 31 ilde 40 derecenin üzerini gördü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklıklar Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye ve Muş'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.



KIZILTEPE, NUSAYBİN, CİZRE 50 DERECE SINIRINDA

Bu 31 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 50,5 derece aralığında seyretti.

Dün en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.



Sıcaklıklar Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece olarak kayıtlara geçti.