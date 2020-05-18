Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı, yeni görev yerine gitmeyerek istifasını sundu.

MSB, İSTİFAYI ONAYLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Yaycı'nın istifasını onayladı.

''İSTİFAM CUMHURBAŞKANIMIZA TEPKİ DEĞİL''

Öte yandan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Cihat Yaycı ile konuştuğunu ve istifayı doğruladığını aktardı.

Metiner, Yaycı'nın kendisine "İstifam asla cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır" dediği bilgisini paylaştı.

TERFİ İÇİN YAŞ'A GİRECEKTİ AMA...

Tümamiral Cihat Yaycı bir üst rütbeye terfi için ağustos ayında toplanacak Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) girecekti. Ancak yasa gereği hakkında soruşturma açılanlar, bu süreç sonuçlanana kadar Şura'ya giremiyor.

''FETÖMETRE''Yİ GELİŞTİRMİŞTİ

Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olan Tümamiral Yaycı, kamudan FETÖ üyelerinin temizlenmesinde en etkili kriter olarak gösterilen "FETÖMETRE"yi de geliştirmişti.



FETÖ ZANLILARINI SAPTAYAN SİSTEM: FETÖMETRE