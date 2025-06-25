Tunç: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denetimli serbestlik ile cezasızlık algısının önüne geçeceklerini dile getiren Tunç, sistemi geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını ifade etti.



DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ



"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.



10. YARGI PAKETİ



Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

"CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor.



Denetimli serbetslik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz.