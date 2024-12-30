Tunç: Enflasyonu düşüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.



Geçen 5 yılda önemli olaylarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Tunç, "Çevremizdeki savaşlar, 6 Şubat depremi, pandemi, tüm bunlar ekonomimizi elbette ki olumsuz etkiledi.Hangi güçlü ülke olursa olsun, tüm bunlar bir arada başına gelirse çok etkilenir." dedi.



Türkiye'nin bu olaylardan daha az etkilenmesi için büyük mücadele yaptıklarını da sözlerine ekleyen Tunç, "Şimdi önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıllık bir zaman dilimi var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz, memurumuzun, işçimizin, emeklimizin alım gücünü artırmaya devam edeceğiz." dedi.

"ÖNEM VERDİK"



"Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuşan Tunç, "Eğitime önem verdik, sağlığa önem verdik, sosyal politikalara önem verdik, adalete önem verdik, güvenliğe önem verdik ve insanımızı güçlendirmek için çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.