Tunç Soyer'den camiden müzik yayınına ilişkin açıklama

İzmir'de müftülüğün ses sistemine korsan müdahalede yapılıp bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’den tepki gedi.

NTV Haber 21.05.2020 - 13:04

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki bazı bazı camilerden "çav bella" yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soyer yazılı açıklamasında olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.  

"Mübarek ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların provokasyonudur" diyen Soyer, "Bunu yapanları lanetliyoruz" dedi. 

Tunç Soyer eylemi gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak adelete teslim edileceğine inandıklarını söyledi.

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