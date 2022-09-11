Tunç Soyer'den tepkilere yanıt: Nutuk'tan ilham aldım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümünde yaptığı konuşmaya yönelik tepkilere yanıt verdi.



Tunç Soyer törendeki konuşmasında "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" demişti.

Bu sözlere AK Parti ve MHP’den sert tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Habertürk'te katıldığı programda eleştirilere yanıt verdi.

Soyer, "Bunlar benim sözlerim değil. Ben Nutuk'tan ihmal aldım" dedi. Nutukta yer alan Sultan Vahdettin ve Damat Ferit Paşa ile ilgili bölümü hatırlattı.

Soyer ayrıca, "Yunan'dan bahsetmemek gibi bir şey yok. Biz hepsini emperyalistler olarak tarif ettik. Hafızayı kaybederseniz, hurafelere, gerçek dışı bilgilere, inançlara sarılırsınız" ifadesini kullandı.

