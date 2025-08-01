Tunç Soyer'in 45 yıla kadar hapsi isteniyordu: İddianame kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmalarının kooperatiflere yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Düzenlenen operasyonlarda Tunç Soyer ile Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 59 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.