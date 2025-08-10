Tunç: Aile arabuluculuğunu ülkemize kazandırmak istiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerle bir araya geldi.



Burada konuşan Tunç, nafaka ve aile arabuluculuk sistemiyle ilgili soruya ilişkin, boşanma davalarıyla maddi tazminat, nafaka ve mal rejiminin ayrılması, boşanmanın bir an önce gerçekleştirilip diğer davaların ayrıca devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.



İki davanın bir arada sürdüğü çekişmenin davaları uzattığını, 10 yıl süren boşanma davasında tarafların kendilerine yeni bir hayat kurma imkanının ortadan kalktığını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla buna çalıştık, aile mahkemesi hakimlerini topladık. İstinaflı aile mahkemesi davalarına bakan hakimlerimizle İstinaf Dairesi başkanlarımız, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Sorunu tartıştık.

Vatandaşlarımızın boşanma davalarındaki sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Burada arabuluculuğu da tartıştık." diye konuştu.



"AİLE ARABULUCULUĞUNU ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"



Tunç, boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin önemli olduğuna işaret etti.



"Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bu bizde de olabilir. Bununla ilgili sempozyumlar yaptık ve aile arabuluculuğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuşan Bakan Tunç, "Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu olabiliyor. Ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, kadın veya erkek, o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzeleceğine inanmıyor. Taraflar birbirlerine tam düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin bütün mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor. Çocuklar örseleniyor. O nedenle akademisyenlerin görüşleri bu konuda önemliydi." dedi.