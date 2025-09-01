Tuncay Meriç cinayeti: Saldırıda husumet iddiası
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in husumet gerekçesiyle öldürüldüğü öne sürüldü. Cinayetle ilgili 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki E.H. ve onu yurt dışına kaçırmak için araçla Edirne'ye getirdikleri tespit edilen C.E., D.Ü., İ.T., U.Ö., D.B.G., E.M.S. ve A.A. yakalandı.
Ayrıca operasyonda, E.H.'yi yurt dışına çıkarması için anlaştıkları belirlenen bir kişi daha yakalandı.
Yakalanan insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İkisi kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İki çocuk şüphelinin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
HUSUMET İDDİASI
Öte yandan saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos'ta kafede yemek yediği sırada vuruldu.
Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.
TUNCAY MERİÇ KİMDİR?
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç 49 yaşındaydı. Uzun yıllardır Alemdağ Spor Kulübü’nün başkanlığını yürüten Meriç, amatör futbola katkılarıyla biliniyordu.
Çekmeköy ve çevresinde gençlerin spora yönlendirilmesi için birçok çalışma gerçekleştiren Tuncay Meriç, spor camiasında tanınan isimlerden biriydi.
