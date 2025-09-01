Tuncay Meriç cinayeti: Saldırıda husumet iddiası

Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki E.H. ve onu yurt dışına kaçırmak için araçla Edirne'ye getirdikleri tespit edilen C.E., D.Ü., İ.T., U.Ö., D.B.G., E.M.S. ve A.A. yakalandı.

Ayrıca operasyonda, E.H.'yi yurt dışına çıkarması için anlaştıkları belirlenen bir kişi daha yakalandı.

Yakalanan insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İkisi kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İki çocuk şüphelinin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HUSUMET İDDİASI

Öte yandan saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

