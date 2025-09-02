Tuncay Meriç cinayetinde 6 tutuklama

İstanbul Çekmeköy'de 27 Ağustos tarihinde kanlı infazda hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.



Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Efe H.'nin yurt dışına kaçırılmak üzere araçla Edirne'ye götürüldüğünü tespit etti.



Düzenlenen operasyonla şüpheli Efe H. ile birlikte Efe H.'ye yardım eden Cenk E., Doğan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Ayşegül A. isimli şüpheliler de yakalandı.

İNSAN KAÇAKÇISI VE 5 KİŞİ TUTUKLANDI



Efe H.'yi yurt dışına çıkarmak için anlaştıkları tespit edilen insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Silahla ateş eden Efe H. ve ona yardım eden 5 kişi "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.



HUSUMET İDDİASI



Saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği de iddialar arasında yer alıyor.