Tuncay Meriç cinayetinin şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos'ta kafede yemek yediği sırada vuruldu.

Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.