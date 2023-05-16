Tuncay Özkan kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan kaç yaşında ve nereli?

Tuncay Özkan, 1966 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Sulhiye'dir.



Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Çeşitli basın yayın kuruluşlarında muhabir, yazar, yönetici olarak görev yaptı. Genel yayın yönetmenliği ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu.



Kendi televizyon kanalını kurdu. Yayımlanmış 21 kitabı, 5 binden fazla makalesi bulunmaktadır.



25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısıdır.



İngilizce bilen Özkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.