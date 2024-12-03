Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından gözaltına alınıp tutuklanan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, serbest bırakıldı.

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Görenden uzaklaştırılan ve tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, serbest bırakıldı.

Belediyeye atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı verilmişti.

Ev hapsinde bulunduğu esnada polis tarafından gözaltına alınan Orhan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Orhan, avukatlarının Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ardından serbest bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...