Görenden uzaklaştırılan ve tutuklanan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, serbest bırakıldı.



Belediyeye kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı verilmişti.



Ev hapsinde bulunduğu esnada polis tarafından gözaltına alınan Orhan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Orhan, avukatlarının Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ardından serbest bırakıldı.