Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu corona virüse yakalandı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı 22.06.2020 - 22:01

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu corona virüse yakalandı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Covid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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