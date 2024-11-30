Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan ve ev hapsinde bulunan Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, "2911 sayılı yasaya muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak geçtiğimiz günlerde "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı'nca belediyeye geçici görevlendirme yapıldı. Kentte düzenlenen protestolara katılan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan 23 Kasım'da gözaltına alındı.
Orhan, "suç işlemeye tahrik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırılmıştı.
TUTUKLANDI
Orhan, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.
Orhan, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmanın ardından Orhan, "2911 sayılı yasaya muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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