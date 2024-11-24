Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan’a ev hapsi

Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan’a, "suç işlemeye tahrik" suçundan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tunceli Belediye Meclis Üyesi Birsen Orhan’a ev hapsi

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kararı verilen Orhan, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gitti. Adliyeye sevk edilen Orhan'a, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemeye tahrik" suçundan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Orhan hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapılmasının ardından polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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