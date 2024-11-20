Yerel seçimlerde DEM Parti'den aday olan Cevdet Konak, yüzde 40,22 oy oranıyla Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Cevdet Konak, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Tunceli Belediyesi hangi partiden? Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ne yaptı, tutuklandı mı?



CEVDET KONAK NE YAPTI?



Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, Konak 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.



Sanık hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



CEVDET KONAK KİMDİR?



Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Ağzunik köyünde dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise eğitimini Hozat'ta tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.



Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Konak, evli ve üç çocuk babasıdır.