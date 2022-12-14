Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, belediye bütçesinin yetersiz olması nedeniyle elektrik borçlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi sebebiyle belediye hizmet binasında çalışmaların aksadığını ifade eden Maçoğlu, "'Ödemiyorlar' diyorlar ama aslında gücümüz oranında ödüyoruz" dedi.

Maçoğlu, elektrik borçlarına ilişkin, "Bütün elektrik borç tutarları 13 milyon 757 bin 893 lira 18 kuruş. Şimdiye kadar ödediğimiz para 4 milyon 650 bin 308 lira 27 kuruş. Hizmet ve idari işler binasının elektrik borcu ise 400 bin 493 lira 40 kuruş" dedi.

