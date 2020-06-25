Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden Fatih Mehmet Maçoğlu açıklaması

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Maçoğlu'nun tedavisine hastanenin Covid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır" bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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