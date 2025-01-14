Tunceli merkezli terör operasyonu: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.



Ekipler, Tunceli ve İzmir'de belirledikleri adreslere düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda Y.T, S.Ç. ve G.G'yi yakaladı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.