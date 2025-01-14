Tunceli merkezli terör operasyonu: 3 gözaltı

Tunceli merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli merkezli terör operasyonu: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, ve İzmir'de belirledikleri adreslere düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda Y.T, S.Ç. ve G.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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