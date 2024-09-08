Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu.

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de maydana gelen araç kazasında 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı :

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun"

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kazada, şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acı haberi, Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi.

Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.

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