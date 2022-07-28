Tunceli Valiliği'nden, AK Parti il başkanının karakol ziyaretiyle ilgili inceleme

Tunceli Valiliği, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın'ın jandarma karakolunda askeri törenle karşılanmasına ilişkin inceleme başlattı.

Haberler - NTV Haber - DHA 28.07.2022 - 09:41

Tunceli Valiliği'nden, AK Parti il başkanının karakol ziyaretiyle ilgili inceleme

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında karakoldaki askerlerin, Özaydın'ı ''Tören Kıtası'' ile karşıladığı iddia edildi.

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Açıklamada, konunun tüm yönleriyle araştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

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